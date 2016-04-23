найти ×
   
  • USD -0.06
    64.63
  • EUR +0.11
    72.31
СохранитьСохранено0
×

105867

Футболисты пропустили гол по просьбе тренера

Small f1a6d446e0

скриншот

Во время матча 45-го тура Чемпионшипа (второго дивизиона чемпионата Англии по футболу) между командами «Лидс Юнайтед» и «Астон Вилла» произошел довольно редкий случай.

Игроки «Лидс Юнайтед» намеренно пропустили гол по просьбе своего тренера Марсело Бьелсы.

Этому неординарному событию предшествовал гол «Лидса», который футболисты «Астон Виллы» посчитали несправедливым.

А началось все с того, что игрок «Астон Виллы» получил травму и остался лежать на траве. Футболисты «Лидса» продолжили атаковать, хотя их соперники показывали им жестами, что нужно остановиться.

В результате «Лидс» открыл счет, после чего вспыхнула драка.

Видеозапись произошедшего была опубликована в Twitter.

Однако в нее не вошли дальнейшие события. После того как за драку был удален с поля игрок «Астон Виллы», Бьелса потребовал, чтобы игроки «Лидса» пропустили гол, и «Астон Вилла» сравняла счет в матче.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
422709686читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
6291531читать позжечитаю позже

главное


Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

806588читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

30615203читать позжечитаю позже