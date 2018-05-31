найти ×
   
  • USD -0.06
    64.63
  • EUR +0.11
    72.31
СохранитьСохранено0
×

007054

Во время автошоу в Орле в зрителей въехал автомобиль

Small f1a6d446e0

скриншот

Во время автошоу, проходившего у торгового комплекса в Орле, водитель ВАЗ не справился с управлением, выполняя дрифт, и влетел в зрителей.

В результате молодой человек, наблюдавший за гонщиком, был госпитализирован с травмами ног, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.

«Предварительно установлено, что водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, допустил наезд на пешехода 2000 года рождения», — рассказала собеседница агентства.

Видеозапись произошедшего была опубликована в соцсети.

В комментарии к ней сообщается, что пострадавшего доставили в больницу с переломами обеих ног.

Предположительно, у машины могли отказать тормоза.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
481759946читать позжечитаю позже
Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
6123319читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

19352470читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

464045465читать позжечитаю позже