С 3 мая на канале НТВ будет демонстрироваться телешоу «Магия», ведущим которого стал Владимир Зеленский.

«Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах», — говорится в анонсе, опубликованном на официальном сайте телеканала.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу НТВ, выпуски программы о фокусах и фокусниках были сняты еще в 2012 году. В шоу приняли участие звезды, которых профессионалы обучали мастерству иллюзиониста.

Первоначально «Магию» собирались показывать на телеканале «Россия 1», уточняет «Коммерсант». Однако на российском телевидении шоу так и не вышло, рассказали ТАСС в пресс-службе НТВ.

Соведущей Зеленского выступила Татьяна Лазарева, пишет ФАН.

Как известно, по итогам второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, а за действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45%.

Поскольку трем миллионам украинцев, проживающим в России, было отказано в праве проголосовать, Кремль усомнился в законности выборов на Украине.

