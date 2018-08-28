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На трассе М-4 «Дон» застрелили дальнобойщика

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© Артем Геодакян/ТАСС

На 1000 километре трассы М-4 «Дон» был убит шофер-дальнобойщик, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной версии, водитель остановил фуру рядом с поворотом на Шахты у дороги, ведущей на Москву.

В то время как он устранял неисправность машины, к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил в него. После этого стрелявший скрылся в лесополосе, уточняет телеканал.

От полученных ранений мужчина скончался.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что американская фотомодель Келси Куэйл, ехавшая в Атланту на автомобиле, была застрелена прямо во время движения по трассе в штате Джорджия.

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