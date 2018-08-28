На трассе М-4 «Дон» застрелили дальнобойщика
- 28 апреля 2019, 18:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На 1000 километре трассы М-4 «Дон» был убит шофер-дальнобойщик, сообщает РЕН ТВ.
По предварительной версии, водитель остановил фуру рядом с поворотом на Шахты у дороги, ведущей на Москву.
В то время как он устранял неисправность машины, к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил в него. После этого стрелявший скрылся в лесополосе, уточняет телеканал.
От полученных ранений мужчина скончался.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления.
Ранее сообщалось, что американская фотомодель Келси Куэйл, ехавшая в Атланту на автомобиле, была застрелена прямо во время движения по трассе в штате Джорджия.
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