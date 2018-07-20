Названы возможные способы накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»

Скандал, разразившийся вокруг результатов финала 6-го сезона телепроекта «Голос.Дети», уже породил несколько версий возможной «накрутки» голосов.

Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.

Через несколько часов после объявления победительницы стало известно, что Первый канал проверит результаты «аномального» голосования. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подтвердил эту информацию и заявил, что подобного перевеса в пользу одного из участников до этого в практике вещателя не случалось.

URA.RU попыталось выяснить, можно ли было подтасовать результаты онлайн-голосования и каким образом.

По сведениям агентства, в Сети появилась версия о причастности к голосованию военнослужащих из Екатеринбурга. Им якобы раздали три тысячи сим-карт, с которых они и проголосовали. В Минобороны эту информацию официально не подтвердили, но и не опровергли.

По мнению аналитика Telecom Daily Ильи Шатилина, такая система накрутки голосов на телешоу «безусловно реальна». «Можно купить миллион симок и даже никому их не раздавать. Написать специальную программу, вставить сим-карты в модем и завалить шоу SMS», — цитирует его издание.

Он также утверждает, что любое смс-голосование непрозрачно. По его словам, «цифры могут рисоваться как угодно».

Кроме того, на результаты голосования могли повлиять призыв Алсу и ее коллег к своим фанатам в Instagram. Голосовать за дочь певицы призывали Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Ирина Дубцова и другие.

При этом свое возмущение результатами финала детского «Голоса» выразил Максим Галкин, а продюсер Светланы Лободы (Лобода была наставником Абрамовой) Нателла Крапивина заявила, что звезда, вероятно, прекратит сотрудничество с шоу.