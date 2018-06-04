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Пожилой француз пересек Атлантику в бочке

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© Twitter.com

Несмотря на свой солидный возраст, 72-летний французский путешественник Жан-Жак Савен сумел пересечь Атлантический океан в бочке.

«После 122 дней и 9 часов плавания я пересек меридиан, обозначающий, что я нахожусь в акватории Карибского моря», — приводит AFP текст его электронного письма.

Савен продолжает свое путешествие и дрейфует по течению в сторону Флориды в поисках порта, где он смог бы высадиться на берег, пишет агентство.

Француз отправился в плавание в бочке из эпоксидной многослойной фанеры 26 декабря. Его путь начался от маленького канарского острова Эль-Йерро.

Двигаясь по течению со скоростью 2 — 3 км/ч на необычном плавсредстве без весел и двигателя, отважный путешественник планировал достичь Карибских островов к марту 2019 года.

Ранее сообщалось, что 6 декабря 2018 года в новозеландском порту Данидин был дан старт кругосветному плаванию российского путешественника Федора Конюхова. На весельной лодке АКРОС он намерен преодолеть более 16 тыс. морских миль (27 тыс. километров) менее чем за два года.

Как стало известно 2 апреля 2019 года, лодка Конюхова перевернулась в Южном океане во время шторма. До этого путешественник справился с 12-балльным штормом, который настиг его в Тихом океане.

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