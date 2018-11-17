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Благодатный огонь прибыл в Москву

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© Владимир Смирнов/ТАСС

Специальный рейс из Иерусалима доставил в Москву Благодатный огонь, знаменующий приближение православного праздника Пасхи. В столичном аэропорту Внуково, где в субботу вечером приземлился самолет, символ воскрешения Иисуса встречали верующие с разных уголков страны, передает ТАСС.

Сотни людей приехали во Внуково из Москвы, Подмосковья и других регионов, чтобы доставить ее в храмы и приходы по всей России, — отмечается в сообщении агентства.

В ближайшие минуты частицу Благодатного огня специальным кортежем доставят в храм Христа Спасителя, где состоится праздничное богослужение с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее священники рассказали, как правильно отметить Пасху, а также стало известно, сколько грамм пасхального кулича стоит употреблять постящимся.

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