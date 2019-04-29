В «Аэрофлоте» назвали причину возврата рейса Москва-Волгоград
- 27 апреля 2019, 22:17
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», вернувшийся в аэропорт Шереметьево после часа полета, столкнулся с технической неисправностью. Об этом в субботу вечером сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий представителя перевозчика.
Возврат в аэропорт вылета по технической причине, — коротко объяснил инцидент собеседник агентства.
В авиакомпании уточнили, что вернувшиеся в Москву пассажиры уже вылетели резервным бортом.
Напомним, самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва-Волгоград, развернулся через 25 минут после взлета, направившись в сторону аэропорта отправления.
Накануне аналогичный инцидент произошел с еще одним самолетом Sukhoi Superjet 100, принадлежащим той же авиакомпании. Лайнер, вылетевший из Риги в Москву, неожиданно подал сигнал об отказе одной из бортовых систем и вернулся в аэропорт вылета.
Войти через социальные сети: