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В крупнейшей костромской колонии вспыхнул пожар

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© pixabay.com

В ночь на 27 апреля пожар вспыхнул в одном из помещений на территории костромской исправительной колонии № 1. В результате возгорания полностью выгорело здание местной столовой, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий представителя регионального МЧС.

Возгорание произошло ночью 27 апреля, здание столовой сгорело полностью. Но нам удалось отстоять клуб, который располагается почти рядом. На территории колонии имеется своя пожарная бригада, поэтому осужденные также помогали в тушении, — отметили спасатели.

Как уточнили в ведомстве, побороть огонь удалось усилием 40 пожарных. Никто из заключенных колонии в результате инцидента не пострадал.

Теперь представителям МЧС предстоит установить причину возникшего пожара.

Исправительная колония № 1 — крупнейшее подобное заведение на территории Костромской области. Одновременно в ней отбывают заключение около 1,5 тысяч осужденных.

Напомним, несколько лет назад похожий инцидент произошел в одной из женских колоний Иркутской области. Тогда при пожаре в местной больнице погибли две заключенные.

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