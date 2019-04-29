В ФСБ зафиксировали двукратный рост потока украинцев, въезжающих в Крым

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) отчитались об увеличении потока граждан Украины, направляющихся на территорию Республики Крым через пограничные пункты. Подробные данные были озвучены в субботу в ходе пресс-конференции силового ведомства, передает ТАСС.

Поток граждан Украины в Крым через пункты пропуска российско-украинского участка границы возрос вдвое в связи с предстоящими майскими праздниками. В субботу зафиксирован значительный рост пассажиропотока и движения транспорта с Украины в Крым, — отметили силовики.

Как следует из представленного сообщения, обычно поток украинцев, пересекающих границу Российской Федерации в Крыму, составляет около 5 тысяч человек в сутки, однако накануне этот показатель превысил отметку в 10 тысяч человек.

Сложившуюся ситуацию в ФСБ связали с предстоящими майскими праздниками, спрогнозировав дальнейшее увеличение въездного потока.