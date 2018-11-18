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Криминальный авторитет попался с наркотиками на западе Москвы

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© pixabay.com

Московские полицейские задержали криминального авторитета Шалву Хучуа по кличке Роко. Инцидент произошел накануне вечером на западе столицы, сообщает паблик Mash.

По информации источника, при себе у представителя криминального мира оказалась партия наркотиков. Обнаружить запрещенные вещества позволил досмотр личных вещей, проведенный столкнувшимися с Хучуа правоохранителями.

В итоге, провести остаток вечера маститому преступнику пришлось в одном из столичных отделений.

Сейчас против Шалвы Хучуа возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, связанной с незаконным оборотом наркотических средств.

Полицейские устанавливают полную картину подробностей криминальной биографии задержанного.

Судя по публикациям в СМИ, в последний раз Роко оказывался в поле зрения оперативников в октябре 2015 года, когда его вместе с другими представителями преступного мира задерживали накануне сходки лидеров этнических криминальных группировок Москвы.

Напомним, в начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ, ужесточивший наказание за занятие верховного положения в иерархии преступных формирований.

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