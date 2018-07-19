найти ×
   
  • USD -0.06
    64.63
  • EUR +0.11
    72.31
СохранитьСохранено0
×

3025962

В Сбербанке назвали число потенциальных жертв фишинга в России

Small 25de0a1fdb

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Около трети офисных работников в России являются потенциальными жертвами фишинга — вида интернет-мошенничества, направленного на получение личных данных граждан (логинов и паролей) путем рассылки вредоносных электронных писем.

Такую оценку в субботу, 27 апреля, озвучил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Его слова приводит ТАСС.

По нашим наблюдениям, примерно 27−30% офисных работников в России в разных корпорациях могут сегодня спокойно открывать фишинговые письма. Это большой показатель, если честно, — посетовал Кузнецов.

По словам собеседника агентства, привить сотрудникам безопасные стратегии поведения в интернете можно с помощью повышения уровня их киберграмотности. Изучение источников потенциальной угрозы в совокупности с регулярными тренировками по обнаружении вредоносной электронной корреспонденции способны снизить озвученный показатель в десятки раз, считает эксперт.

Напомним, в канун минувших новогодних праздников об активизации интернет-мошенников российских пользователей предупреждали специалисты «Лаборатории Касперского».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
73023984читать позжечитаю позже
Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
13454297читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

464045465читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202521читать позжечитаю позже