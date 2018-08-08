Потеря всего 16 минут сна испортит ваш завтрашний рабочий день
- 27 апреля 2019, 11:53
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Ученые из Университета Южной Флориды провели исследование, в ходе которого выяснили, что даже несколько минут недосыпа могут негативно сказаться на продуктивности в течение дня.
Всего какие-то 16 минут, которые вы тратите перед сном на пролистывание лент в соцсетях, могут привести к неудачам в работе на следующий день, — написали авторы исследования.
В своем исследовании ученые опросили 130 здоровых сотрудников, которые работают в сфере информационных технологий и имеют по крайней мере одного ребенка школьного возраста. Участники опроса рассказали, что когда они ложились спать на 16 минут позже обычного, следующий рабочий день был не очень удачным.
Они чувствовали осталось, были растеряны и иногда даже получали выговор от руководства.
В ходе исследования авторы работы выяснили, что пробуждение на 19 минут раньше обычного и отход ко сну на 16 минут позже были связаны с одной дополнительной точкой на шкале когнитивных помех на следующий день.
Эти циклические ассоциации показывают, что сон сотрудников подвержен ежедневному когнитивному стрессу, а также способствует когнитивно-стрессовым переживаниям. Это давно не секрет, что нужно во время ложится спать, чтобы высыпаться и чувствовать себя хорошо на следующий день. Но оказалось, что всего какие-то 16 минут могут испортить весь рабочий день, — считают ученые.
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