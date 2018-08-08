Потеря всего 16 минут сна испортит ваш завтрашний рабочий день

Ученые из Университета Южной Флориды провели исследование, в ходе которого выяснили, что даже несколько минут недосыпа могут негативно сказаться на продуктивности в течение дня.

Всего какие-то 16 минут, которые вы тратите перед сном на пролистывание лент в соцсетях, могут привести к неудачам в работе на следующий день, — написали авторы исследования.

В своем исследовании ученые опросили 130 здоровых сотрудников, которые работают в сфере информационных технологий и имеют по крайней мере одного ребенка школьного возраста. Участники опроса рассказали, что когда они ложились спать на 16 минут позже обычного, следующий рабочий день был не очень удачным.

Они чувствовали осталось, были растеряны и иногда даже получали выговор от руководства.

В ходе исследования авторы работы выяснили, что пробуждение на 19 минут раньше обычного и отход ко сну на 16 минут позже были связаны с одной дополнительной точкой на шкале когнитивных помех на следующий день.