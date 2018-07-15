найти ×
   
  • USD
    64.69
  • EUR
    72.20
СохранитьСохранено0
×

45177439

Прекращено дело против росгвардейца, избившего беременную в Иркутске

Small f1a6d446e0

© youtube.com

В Иркутске прекращено уголовное дело о превышении должностных полномочий против росгвардейца Максима Шишминцева, подозреваемого в избиении беременной женщины, сообщил в Facebook юрист фонда «Общественный вердикт» Святослав Хроменков.

«Следователь Свердловского СК Иркутска Анастасия Дмитриева прекратила дело по росгвардейцу Шишминцеву, возбужденное за побои Ирины Паньковой», - написал он.

В интервью изданию «Сибирь.Реалии» правозащитник заявил, что прекращение этого уголовного дела — произвол.

По его словам, неделей ранее пострадавшая получила результаты экспертизы, свидетельствующие о том, что она получила травмы бедер, плеч и живота именно после нападения Шишминцева. Специалисты также не исключают, что потеря ребенка, случившаяся через некоторое время после инцидента, могла быть вызвана побоями.

Ранее сообщалось, что 28 сентября 2018 года сотрудник Росгвардии избил беременную женщину в иркутском магазине «Леруа Мерлен». Инцидент произошел после того как пострадавшую и ее мужа обвинили в краже лампочки, которую они забыли выкрутить из светильника.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (5)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
422709686читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
6291531читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-4239047читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

113117650читать позжечитаю позже