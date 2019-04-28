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Организатора антимусорного митинга в Архангельске обвинили в «фейках»

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Елена Калинина (посередине) Vk.com

На активистку Елену Калинину, выступающую против строительства мусорного полигона в Архангельске, завели административное дело по части 10 статьи 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации».

Как сообщает издание 29.ru, на Калинину составили административный протокол на выходе из областного суда, где она оспорила отказ депутатов проводить референдум о запрете ввоза мусора из других регионов.

В полиции считают, что 26 марта Калинина анонсировала в соцсети «ВКонтакте» несогласованную акцию. В связи с этим активистку теперь обвиняют в распространении «недостоверной общественно значимой информации, повлекшей создание помех функционированию транспортной инфраструктуры».

По данным издания, Калинину уже оштрафовали 7 апреля на 47 тысяч рублей за пост в соцсетях с информацией о времени и месте проведения митинга, а также за участие в нем. Митингующие устроили тогда шествие в Архангельске в знак протеста против строительства мусорного полигона на станции «Шиес».

Как известно, 25 апреля Архангельский областной суд признал законность референдума по вопросу о ввозе в регион отходов из других субъектов федерации. Иск подала председатель инициативной группы по проведению референдума Елена Калинина.

В феврале было объявлено о строительстве экотехнопарка в Ленском районе на юге Архангельской области, рядом с Республикой Коми: планируемый полигон будет заниматься переработкой ТКО из Москвы и Архангельской области. Общественники и активисты экологических организаций настаивают на том, что необходимо провести все необходимые экологические экспертизы, прежде чем объект будет введен в эксплуатацию.

Закон о фейковых новостях и неуважении к власти был подписан президентом России Владимиром Путиным 18 марта.

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