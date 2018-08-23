В Уфе разыскивают пропавшую семью из пяти человек
- 26 апреля 2019, 20:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Правоохранительные органы Уфы проверяют информацию о пропаже семьи из пяти человек, поступившую от их родственников.
По предварительным данным, пропали 40-летняя женщина, ее двое несовершеннолетних сыновей, а также ее 22-летняя дочь и годовалый внук.
Как сообщает ГТРК «Башкортостан», все пятеро могли быть убиты.
По имеющейся у телеканала информации, подозреваемый в массовом убийстве мужчина покончил с собой в тот момент, когда пришедшие к нему полицейские стучали в дверь.
Заявление о пропаже семьи поступило в апреле, однако, по неподтвержденным сведениям, они пропали еще в декабре 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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