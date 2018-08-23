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В Уфе разыскивают пропавшую семью из пяти человек

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Правоохранительные органы Уфы проверяют информацию о пропаже семьи из пяти человек, поступившую от их родственников.

По предварительным данным, пропали 40-летняя женщина, ее двое несовершеннолетних сыновей, а также ее 22-летняя дочь и годовалый внук.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», все пятеро могли быть убиты.

По имеющейся у телеканала информации, подозреваемый в массовом убийстве мужчина покончил с собой в тот момент, когда пришедшие к нему полицейские стучали в дверь.

Заявление о пропаже семьи поступило в апреле, однако, по неподтвержденным сведениям, они пропали еще в декабре 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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