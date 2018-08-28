найти ×
   
  • USD -0.06
    64.63
  • EUR +0.11
    72.31
СохранитьСохранено0
×

1130423

Загрязнение российской нефти могло быть умышленным

Small f1a6d446e0

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Российские силовые ведомства в России возбудили уголовное дело по факту загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба», сообщил пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

По его словам, вброс хлороорганических соединений в нефть произошел на узле учета частной структуры «Самаратранснефть-терминал».

«Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием», — цитирует Демина ТАСС.

Представитель «Транснефти» также отметил, что в настоящее время в офисах нескольких частных организаций в Самаре проводятся следственные действия на предмет определения причастности к инциденту.

Демин также информировал о том, что по итогам прошедших в Минске переговоров руководителей нефтетранспортных компаний России, Белоруссии, Польши и Украины определены мероприятия по возобновлению транспортировки нефти в Европу.

Как сообщает «Взгляд», крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL приостановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Проблема с качеством нефти, которая поступает из России в Белоруссию по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба», возникла на прошлой неделе. По данным концерна «Белнефтехим», содержание хлорорганических соединений в поступающей нефти превышает «в десятки раз предельные значения по стандарту».

21 апреля Белоруссия решила временно ограничить экспорт нефтепродуктов из-за ситуации с поставками российской нефти.

Польша прекратила транзит нефти из России на запад в пункте Адамово на польско-белорусской границе из-за претензий к качеству в среду.

Вечером 25 апреля Украина также сообщила, что приостанавливает транзит российской нефти по нефтепроводу «Мозырь — Броды».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
30615203читать позжечитаю позже
Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
73023984читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале

Сейчас верному животному ищут хозяев.

34037441читать позжечитаю позже

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро28 августа 2018

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

6123319читать позжечитаю позже