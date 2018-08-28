Загрязнение российской нефти могло быть умышленным

Российские силовые ведомства в России возбудили уголовное дело по факту загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба», сообщил пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

По его словам, вброс хлороорганических соединений в нефть произошел на узле учета частной структуры «Самаратранснефть-терминал».

«Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием», — цитирует Демина ТАСС.

Представитель «Транснефти» также отметил, что в настоящее время в офисах нескольких частных организаций в Самаре проводятся следственные действия на предмет определения причастности к инциденту.

Демин также информировал о том, что по итогам прошедших в Минске переговоров руководителей нефтетранспортных компаний России, Белоруссии, Польши и Украины определены мероприятия по возобновлению транспортировки нефти в Европу.

Как сообщает «Взгляд», крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL приостановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Проблема с качеством нефти, которая поступает из России в Белоруссию по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба», возникла на прошлой неделе. По данным концерна «Белнефтехим», содержание хлорорганических соединений в поступающей нефти превышает «в десятки раз предельные значения по стандарту».

21 апреля Белоруссия решила временно ограничить экспорт нефтепродуктов из-за ситуации с поставками российской нефти.

Польша прекратила транзит нефти из России на запад в пункте Адамово на польско-белорусской границе из-за претензий к качеству в среду.

Вечером 25 апреля Украина также сообщила, что приостанавливает транзит российской нефти по нефтепроводу «Мозырь — Броды».