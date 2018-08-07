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Сибиряк рисует чудные иллюстрации с непредсказуемым концом

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  • 26 апреля 2019, 19:03
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Дмитрий Пьянков живёт в Новосибирске, рисует абсурдно смешные комиксы, ведёт Инстаграм и сам себя называет художником «мемасосов». Его весёлые картинки основаны на игре слов и образов, результат которой довольно трудно предсказать. За это подписчики и любят парня: за нетипичность. Присоединяйтесь.

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