Сибиряк рисует чудные иллюстрации с непредсказуемым концом
- 26 апреля 2019, 19:03
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Дмитрий Пьянков живёт в Новосибирске, рисует абсурдно смешные комиксы, ведёт Инстаграм и сам себя называет художником «мемасосов». Его весёлые картинки основаны на игре слов и образов, результат которой довольно трудно предсказать. За это подписчики и любят парня: за нетипичность. Присоединяйтесь.
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