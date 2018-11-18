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На Шри-Ланке силы правопорядка попали под обстрел во время рейда

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© EPA/M.A. PUSHPA KUMARA/ТАСС

В ходе совместного рейда по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников сотрудники полиции и военнослужащие национальной армии Шри-Ланки попали под обстрел.

Перестрелка произошла в городе Калмунай на востоке страны, сообщает Newsfirst.

Информация о погибших и пострадавших пока отсутствует.

21 апреля первые шесть взрывов прогремели практически одновременно: в трех фешенебельных отелях в столице страны Коломбо — Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, а также в трех католических церквях — в пригороде Коломбо Котахене и городах Негомбо и Баттикала. Спустя несколько часов на окраине Коломбо произошел седьмой взрыв, а затем — восьмой.

К 22 апреля число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек, среди которых оказались 35 иностранцев, включая граждан США, Великобритании, Дании, Нидерландов и Турции. В этот день произошел еще один взрыв. Взрывчатка сдетонировала в фургоне, припаркованном у одной из городских церквей.

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