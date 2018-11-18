Водитель скорой сбил школьницу в Кисловодске
- 26 апреля 2019, 17:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Кисловодске во время транспортировки экстренного больного водитель скорой помощи сбил школьницу, переходившую через дорогу, сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю.
По предварительным данным, скорая направлялась в центральную городскую больницу с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.
Водитель выбрал небезопасную скорость, из-за чего не успел вовремя среагировать и совершил наезд на 13-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, приводит сообщение РИА Новости.
В результате аварии школьница получила травму головы и перелом бедра.
В ГИБДД уточнили, что за рулем машины находился 52-летний местный житель, водительский стаж которого превышает 25 лет. За последние два года он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент ДТП водитель был трезв.
Степень ответственности каждого из участников аварии будет установлена в результате проверки.
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