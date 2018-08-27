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Вслед за оскорбившим пенсионеров депутатом лишился должности и его сын

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© kletskdon.ru

Решением квалификационной коллегии судей Волгоградской области досрочно прекращены полномочия судьи председателя Клетского районного суда Рашада Набиева.

Основанием для этого решения послужило азербайджанское гражданство Набиева, что нарушает закон «О статусе судей в Российской Федерации».

«Квалификационная коллегия судей Волгоградской области на основании пп. 6 п. 1 ст. 14 Закона о статусе судей (приобретение иностранного гражданства) прекратила полномочия судьи Набиева», — сообщили ТАСС в пресс-службе Судебного департамента Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что Рашад Набиев является сыном бывшего депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, который недавно был лишен депутатских полномочий и исключен из «Единой Россией» за оскорбительные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров. Он назвал «алкашами и тунеядцами» людей, получающих минимальную пенсию.

Рашад Набиев был назначен на должность председателя Клетского районного суда Волгоградской области 23 февраля 2013 года сроком на 6 лет. Хотя полномочия Набиева как председателя суда закончились, он оставался судьей на бессрочный период.

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