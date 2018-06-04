В ВОЗ рассказали, можно ли детям до 3 лет давать гаджеты

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новые рекомендации по режиму сна и физической активности у детей до 5 лет.



Данные решили обновить, так как в жизни современных детей появляется все больше гаджетов, и родители не знают, что с этим делать.

Добиться здоровья для всех — значит, делать то, что лучше для здоровья, с самого начала жизни. Раннее детство — период быстрого развития и время, когда модели семейного образа жизни могут быть адаптированы для улучшения здоровья, — пояснили представители ВОЗ.

Специалисты организации заявили, что несмотря на негативное отношение родителей и педагогов к гаджетам, они должны быть в жизни ребенка. Дети могут смотреть мультики, видео или играть в игры на планшете, но только после 2 лет и строго не более 1 часа в день, считают эксперты.

Чем позже ребенок получит в руки гаджеты, тем быстрее у него будет проходить естественное развитие, которое не нуждается в дорогих современных игрушках или смартфонах.

ВОЗ рекомендует все свободное время ребенка занять чтением книг, развивающими играми и прогулками на свежем воздухе. Конечно, не стоит забывать, что маленькому ребенку необходимо как можно больше времени проводить со своими родителями, общаться с ними.

Во время своего исследования специалисты ВОЗ также оценивали влияние на маленьких детей малого количество сна и времени, которое те проводили либо перед экранами различных гаджетов, либо сидя на стульчиках и в колясках.

Особое внимание эксперты ВОЗ уделили спорту и физической активности у детей в течение дня.

Не секрет, что чем больше ребенок двигается в течение дня, тем лучше будет у него сон. Уделяя достаточное время на физическую активность, вы помогаете ребенку быстрее засыпать и крепче спать, а это, в свою очередь, положительно сказывается на физическом и психическом состоянии ребенка, — пояснили исследователи.

Но сейчас сами родители подают ребенку плохой пример. Большой процент взрослых не занимаются спортом, и не прививают эту привычку подрастающему поколению, считают в организации здравоохранения.

В новых рекомендациях специалисты разделили свои советы на три группы: для детей младше года, от года до двух лет и от трех до четырех лет.

Про сон и спорт

Для первой группы ВОЗ написала такие рекомендации: малыши в возрасте до трех месяцев должны спать по 14−17 часов в день, а с четырех до 11 месяцев — по 12−16 часов, включая дневной сон. Гаджеты лучше полностью исключить.

Время, которое ребенок проводит практически без движения, например, сидит на стульчике для кормления или находится в прогулочной коляске, лучше сократить до часа в день. Отмечается, что на прогулке ребенок спит в расслабленном положении (лежа), то это время не учитывается.

В остальное время дня родители должны поддерживать физическую активность ребенка, например, с помощью подвижных игр на полу, зарядки или массажа.

Дети от одного до двух лет должны проводить не менее 180 минут, выполняя различные виды физических нагрузок с любой интенсивностью — чем больше, тем лучше. В этом возрасте можно приучать ребенка к бассейну под присмотром детского тренера.

В два года ребенок уже может пользоваться гаджетами, но чтобы не мешать развитию нервной системы, специалисты рекомендуют сократить время просмотра мультиков или игр на планшете до 1 часа в день. В возрасте от года до двух дети должны спать от 11 до 14 часов, включая дневной сон, с регулярным временем пробуждения.

Для детей трех-четырех лет рекомендации по физической активности остаются теми же, разница лишь в том, что проводить время у экранов различных устройств им допускается не более часа в сутки, а спать они должны от 10 до 13 часов.