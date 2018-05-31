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Суд приговорил к 4 годам воспитательниц детсада, коловших детей кнопками

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© vk.com

Две воспитательницы детского сада «Колосок» города Канска Красноярского края призваны виновными в истязании детей.

Суд приговорил женщин 40 и 49 лет к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Их взяли под стражу в зале суда.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, с 2016-го по 2017 год воспитатели детсада в Канске кололи детей в возрасте 4−5 лет канцелярскими кнопками в качестве наказания за плохое поведение.

Следы уколов на теле детей обнаружили их родители. Сами дети назвали кнопки «помощницами» воспитателей.

Следствие установило, что воспитанников детсада неоднократно кололи канцелярскими булавками с цветными круглыми головками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей, а также других частей тела.

Сотрудницы дошкольного образовательного учреждения свою вину не признали.

Судили их по двум статьям: «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

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