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Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа

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© vk.com

В пятницу днем сильный пожар вспыхнул в здании РГУ нефти и газа имени Губкина по адресу Ленинский проспект 65, корпус 1. Возгорание началось на 6 этаже, в данный момент пожарным удалось прекратить дальнейшее распространение пламени, сообщает РЕН ТВ.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали около 3 тысяч человек, пострадавших, согласно предварительным данным, нет. Мероприятия по борьбе с возгоранием продолжаются.

Тем временем в Сети появились первые видео очевидцев с места пожара. На их кадрах видно, как клубы черного дыма вырываются из нескольких окон, расположенных на 6 этаже, а перед зданием собралась большая группа пожарных машин.

По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

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