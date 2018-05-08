Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа

В пятницу днем сильный пожар вспыхнул в здании РГУ нефти и газа имени Губкина по адресу Ленинский проспект 65, корпус 1. Возгорание началось на 6 этаже, в данный момент пожарным удалось прекратить дальнейшее распространение пламени, сообщает РЕН ТВ.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали около 3 тысяч человек, пострадавших, согласно предварительным данным, нет. Мероприятия по борьбе с возгоранием продолжаются.

Тем временем в Сети появились первые видео очевидцев с места пожара. На их кадрах видно, как клубы черного дыма вырываются из нескольких окон, расположенных на 6 этаже, а перед зданием собралась большая группа пожарных машин.

По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.