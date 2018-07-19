Здоровье россиян будут улучшать по советским рецептам

Для поддержания здоровья россиян надо вернуть советские практики, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она сообщила, что в правительстве рассчитывают, что к 2022 году более 33 млн граждан будут охвачены корпоративными программами по укреплению здоровья.

Для этого Минздравом России к августу будут разработаны модельные корпоративные программы для работодателей, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на производстве — вроде «цеховой медицины» и физкультурных пятиминуток на рабочем месте, сообщила Голикова.

Новые программы разрабатываются потому, что уже существующие государственные программы по развитию здравоохранения не приводят к улучшению здоровья россиян. По данным Минздрава, ситуация с каждым годом только ухудшается. В частности, растет число пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями — главной причиной скоропостижных смертей.

Эксперты в области медицины сходятся во мнении, что никакие программы, сколько бы денег в них ни было угрохано, не снизят смертность.

Здоровый (или нездоровый) образ жизни вообще не является медицинской проблемой, уверен, например, доктор медицинских наук Игорь Гундаров.

По его данным — со ссылкой на мировую статистику — главными врагами здоровья являются курение, употребление жирной пищи, пренебрежение к избыточному весу и к повышенному давлению, гиподинамия.

Все эти факторы, тем не менее — только индикторы риска, сигнальные звоночки, но их первопричина кроется в социальных, психологических, поведенческих паттернах, то есть опять и опять — за рамками системы здравоохранения, сколько миллиардов в нее ни вливай, — сказал он «Ридусу».

Чтобы снизить смертность от курения, к примеру, надо сделать так, чтобы человек с сигаретой воспринимался в обществе как лузер и ретроград. Чтобы человек не переедал, надо создать для него комфортную психологическую обстановку — потому что переедание в основном является «бытовым» способом борьбы с депрессией. Чтобы не стать жертвой гиподинамии, надо, чтобы много двигаться было модно и круто. И так далее, перечисляет Гундаров.



Получается, что улучшать здоровье граждан должен не Минздрав, а министерство счастья. Которого в нынешней структуре правительства РФ нет. Не было его и в правительстве СССР, практики которого предлагает возродить Голикова.



Но в принципе вице-премьер все же ухватила суть проблемы, соглашается эксперт.

Для улучшения здоровья населения деньги надо инвестировать не в медучреждения, а в мероприятия, благодаря которым люди станут реже в эти учреждения обращаться. Иначе все это — борьба со следствием, а не с причинами, — заключает он.

Распределение причин смертности практически не меняется годами, и это говорит о том, что медицина мало может повлиять на состояние здоровья населения, соглашается главный редактор журнала «Здравоохранение России» Елена Бакеева.



Статистика смертности из года в год остается примерно одинаковой, разве что постепенно подрастает онкология. В от болезни сердца — это болезни, обусловленные не столько биологически, сколько социально. Это расплата за развитие технологий, за комфорт. В большинстве случаев причинами таких болезней являются гиподинамия (малоподвижный образ жизни), неправильное или избыточное питание, стрессы и все в таком роде. Здесь что-то изменить медицина бессильна, — сказала она «Ридусу».

