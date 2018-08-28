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Жители ЛНР выстроились в очередь за российскими паспортами

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о том, что жители ЛНР выстроились в очереди, чтобы воспользоваться новым указом Путина об ускоренном получении российского гражданства и подать документы на получение паспорта РФ.

«В местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует о том, что желающих получить паспорт гражданина России очень и очень много», — сказал Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».

Леонид Пасечник пообещал, что руководство народной республики сделает все возможное, чтобы облегчить процесс подачи документов.

Комментируя ажиотаж вокруг президентского указа о гражданстве, постпред России при ООН Василий Небензя назвал его вынужденной гуманитарной мерой, которая поможет жителям Донбасса выжить в условиях, когда украинское государство отказалось исполнять свои обязательства перед людьми.

«Это гуманитарная мера, прошу вас это понять. Россия заинтересована в процветании братской Украины. Собственно, указ президента и был направлен на то, чтобы обеспечить тем гражданам, которые оказались в ужасных бедственных условиях, возможности социальной защиты», — цитирует ТАСС выступление дипломата на заседании Совбеза ООН.

Василий Небензя подчеркнул, что данное решение «никак не касается минских договоренностей», а Россия не будет принуждать жителей Донбасса к перемене гражданства.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок получения российского гражданства для жителей отдельных районов ДНР и ЛНР. Согласно новым правилам, жители республик Донбасса смогут претендовать на получение гражданства, не дожидаясь, когда пройдут пять лет с момента получения вида на жительство. Кроме того, сократятся и сроки, отведенные органам государственной власти на рассмотрение заявления. Жители Донбасса, с которыми побеседовала корреспондент «Ридуса» Анна Долгарева, указ Путина о паспортах оценили по большей части положительно.

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского обратились к международному сообществу с призывом наказать Россию за решение упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР. По поручению действующего президента Петра Порошенко представитель Украины в ООН запросил созвать заседание Совета Безопасности. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал решение о паспортах частью «оккупационного плана» России.

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«Не уезжайте!»: курганский застройщик выпустил оригинальную рекламу

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© vk.com

На улицах Кургана появились адресованные местным жителям рекламные плакаты с просьбой не уезжать из родного города. Оригинальную маркетинговую кампанию запустил местный застройщик «БИК-сервис», сообщает паблик «О, Курган».

В качестве аргументов в пользу того, чтобы остаться в Кургане, авторы рекламы упоминают высокие зарплаты, хорошее жилье и работу.

Курганцы, не уезжайте! У нас отличные дома, работа и зарплата, — гласят появившиеся в городе плакаты.

Пользователи социальной сети отнеслись к креативной рекламной кампании с иронией. Некоторые в шутку упрекали строительную компанию в чрезмерной убедительности доводов, другие сокрушались, что успели покинуть Курган до появления этой рекламы.

Между тем, судя по объявлениям, размещенным компанией «БИК-сервис» на сайте «Зарплата.ру», под отличной заработной платой застройщик понимает оклад от 20 тысяч рублей.

Устроиться к авторам креативных билбордов можно строителем, менеджером по продажам или бухгалтером.

Примечательно, что соискателю вакансии в рекламном отделе (где, вероятно, и родилась оригинальная задумка) предлагаю зарплату, начинающуюся с 20 тысяч рублей до вычета налогов.

Согласно открытым данным, опубликованным на сайте Куранской областной думы, средняя заработная плата в регионе в 2018 году составляла 27788 рублей.

Напомним, в прошлом году широкий общественный отклик нашла рекламная кампания авиаперевозчика Utair. На плакатах с надписью «Туда, где вас ждут», рекламодатель разместил фотографии старых панельных многоэтажек, хрущевок и деревянных домиков.

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