Трамп нацелился на большую ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп выступил за новое всеобъемлющее соглашение об отказе от ядерных вооружений с обязательным участием не только России, но и Китая.

«Мы все должны избавиться от ядерных вооружений», — заявил Трамп, комментируя телеканалу Fox News встречу президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына во Владивостоке.

«Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него», — подчеркнул президент США.



Газета The Washington Post и телеканал CNN сообщили со ссылкой на источники в Белом доме, что Трамп поручил своим сотрудникам провести подготовку к заключению трехстороннего соглашения с Россией и Китаем о контроле над ядерным вооружением. Целью президента, по мнению журналистов, является не только возобновление с Россией прежних соглашений в этой сфере на более выгодных для США условиях, но и вовлечение в эти соглашения Китая, чей ядерный арсенал значительно увеличился за последние годы.

Так как работа над трехсторонним соглашением находится на начальной стадии, американская пресса выражает сомнения, что президенту удастся заключить эту сделку с Москвой и Пекином до конца своего президентского срока, хотя Трамп наверняка выдвинет свою кандидатуру и на второй. В случае успеха это стало бы выдающимся достижением для Трампа, который открыто называет траты сотен миллиардов долларов на производство ядерного оружия всеми тремя странами лишенными здравого смысла.

Напомним, военная доктрина США подразумевает право Вашингтона наносить превентивные ядерные удары в ответ на неядерное нападение. Попытки некоторых конгрессменов пересмотреть это положение на фоне роста нестабильности в мире окончились неудачей.

Неделю назад выяснилось, что власти США ответили молчанием на инициативу Москвы принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. Как выяснили СМИ, такое предложение было озвучено американской стороне еще в октябре 2018 года. В нем говорилось, что в «ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

В последние месяцы в Пентагоне ускоренно готовят к испытаниям два типа ракет с дальностью полета до тысячи и четырех тысяч километров, которые в течение более чем тридцати лет были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее Россия и США приостановили соблюдение договора из-за взаимных обвинений в несоблюдении его условий.

Вашингтон неоднократно давал понять, что может заключить новое соглашение взамен ДРСМД, только если в нем примут участие новые ядерные державы, включая Китай, а Россия позволит американским экспертам беспрепятственно проводить проверки ради «безопасности США и их партнеров».