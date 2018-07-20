Писатель Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление, опровергнув слухи о том, что попал в больницу из-за диабета, гипертонии или алкогольных и наркотических «излишеств».

«Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления — а это было отравление, — она не установлена», — заявил писатель в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне мой врач, реаниматор, который мною занимался, сразу сказал: „Мы можем поставить вас на ноги, но причину пока найти не можем, это более долгое дело“», — добавил Быков.



Чем именно он отравился, Дмитрий Быков назвать затруднился, однако подчеркнул, что алкоголь и наркотики тут ни при чем.

Напомним, 16 апреля Дмитрию Быкову стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. После посадки самолета в столице Башкортостана писателя госпитализировали в одну из местных больниц с подозрением на инфаркт. Медики поместили его в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После некоторого улучшения Быкова доставили в Москву в НИИ нейрохирургии имени Бурденко. 21 апреля публицист пришел в сознание.

