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В России выбрали самую красивую стюардессу

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© Михаил Терещенко/ТАСС

Бортпроводница авиакомпании «Аэрофлот» Дарья Баранова заняла первое место в отраслевом конкурсе красоты Sky Lady 2019, который состоялся в рамках международного форума SkyService в Гостином Дворе.

Всего в конкурсе приняли участие 16 бортпроводниц, представляющих авиакомпании России и СНГ, передает ТАСС.

Первой вице-мисс жюри выбрало стюардессу авиакомпании NordStar Зарину Строеву, а почетное третье место досталось бортпроводнице Карине Рахмановой из Uzbekistan Airways.

Жюри конкурса под председательством телеведущей Арины Шараповой оценивало не только внешние данные девушек, но и профессиональные качества, умение держаться на публике и объясняться с пассажирами без ошибок в речи.

Недавно в СМИ просочилась история о том, как стюардессы отметили шампанским секс пассажиров на борту, а осенью прошлого года бортпроводница одной российской авиакомпании рассказала «Ридусу» о том, как проходит первый полет стюардесс и как над ними подшучивают опытные коллеги.

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