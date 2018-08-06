В России выбрали самую красивую стюардессу

Бортпроводница авиакомпании «Аэрофлот» Дарья Баранова заняла первое место в отраслевом конкурсе красоты Sky Lady 2019, который состоялся в рамках международного форума SkyService в Гостином Дворе.

Всего в конкурсе приняли участие 16 бортпроводниц, представляющих авиакомпании России и СНГ, передает ТАСС.

Первой вице-мисс жюри выбрало стюардессу авиакомпании NordStar Зарину Строеву, а почетное третье место досталось бортпроводнице Карине Рахмановой из Uzbekistan Airways.

Жюри конкурса под председательством телеведущей Арины Шараповой оценивало не только внешние данные девушек, но и профессиональные качества, умение держаться на публике и объясняться с пассажирами без ошибок в речи.

Недавно в СМИ просочилась история о том, как стюардессы отметили шампанским секс пассажиров на борту, а осенью прошлого года бортпроводница одной российской авиакомпании рассказала «Ридусу» о том, как проходит первый полет стюардесс и как над ними подшучивают опытные коллеги.