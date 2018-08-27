Россия отказалась поздравлять Зеленского

В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе Киева и посвященное ситуации на Украине. В ходе заседания постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген призвал российские власти «послать риторические цветы» избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако получил отказ.

Постпред Германии напомнил, что Россия отказывалась вести дела с Петром Порошенко, и выразил надежду, что с Владимиром Зеленским переговоры пойдут лучше. «Теперь есть новый президент, и вы могли бы тоже отправить какие-то „риторические цветы“, то есть сказать, что мы теперь осуществим первый пункт минского соглашения — полное прекращение огня и по этому случаю мы освободим 24 моряка», — посоветовал Хойсген.

Представитель России при ООН Василий Небензя предложение немецкого коллеги назвал преждевременным.

«Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то цветы посылать рано. Сигналы, которые исходят от Зеленского, пока противоречивые. Намерения узнаются по делам, а не заранее», — цитирует слова Небензи ТАСС.

Недавно между Василием Небензей и Кристофом Хойсгеном, который сейчас председательствует в Совете Безопасности, состоялась другая занимательная дискуссия, касающаяся регламента.

Напомним, 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов, победу одержал Владимир Зеленский. Официальные представители властей США, Европейского союза и военного блока НАТО поздравили Зеленского с победой на выборах накануне, тем самым признав его избранным президентом Украины. В Москве в законности выборов усомнились, поскольку трем миллионам украинцев, проживающим в России, было отказано в праве проголосовать. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с уважением относятся к выбору украинского народа.

Сразу после объявления предварительных результатов голосования Владимир Зеленский рассказал о том, какие шаги намерен предпринять на посту главы государства в первую очередь. Свои планы насчет Крыма будущий президент раскрывать не стал, но заявил о необходимости положить конец вооруженному конфликту в Донбассе и перевести противостояние с Донецкой и Луганской народными республиками в плоскость информационной войны.

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил Владимира Зеленского посетить Крым, чтобы понять и признать выбор крымчан, сделанный в пользу России пять лет назад.