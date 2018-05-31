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Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

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© ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости пересмотра Шенгенского соглашения и сокращения списка стран, входящих в Шенгенскую зону, по принципу их участия в распределении прибывающих в Европу мигрантов.

«Можно сделать так, чтобы в нее входило меньше государств», — цитирует Макрона «Интерфакс».

Укорив соседей по Евросоюзу за недостаточное гостеприимство, президент Франции раскритиковал государства-члены Шенгенской зоны, которые «не хотят обеспечивать общие границы». «Чтобы принимать кого-либо, нужен дом, а для дома нужны границы», — сказал Макрон.

Обсуждение реформы Шенгенского соглашения идет не первый год и связано, главным образом, с конфликтами вокруг перераспределения потока мигрантов из Африки, Азии и стран Ближнего Востока по европейским государствам — некоторые из них, как Германия и Франция, принимают миллионы приезжих, тогда как некоторые, например Венгрия, вообще отказывают им во въезде.

Напомним, Шенгенская зона включает в себя европейские государства, между которыми не осуществляется пограничный контроль. Шенгенские правила состоят из основного соглашения, подписанного представителями Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, ФРГ и Франции в люксембургском замке Шенген в 1985 году, а также Конвенции 1990 года, к которой в течение пяти лет присоединились Италия, Испания, Португалия, Греция, Австрия и Швеция.

После саммита стран Евросоюза в Тампере был принят ряд дополняющих эти договоры документов. В 2001 году в Шенгенскую зону вошли страны Северного паспортного союза — Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Исландия. В настоящее время Шенгенское пространство расширилось до 26 государств, а еще четыре страны — Болгария, Кипр, Румыния и Хорватия — подали заявки на вступление.

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0k26 апреля, 06:56

    национальные интересы соответствуют интересам подавляющей части населения любой страны.
    или здоровый национализм, или интересы частного клуба ростовщиков под названием глобалисты.
    только тяжело доходит до некоторых, оболваненных СМИ, принадлежащих этой шайке.
    стоит лишь сказать за интересы своей нации, своего рода, как находится специалист, подрисовывающий фюрерские усики под носом ..

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