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Архангельский облсуд признал законность «мусорного» референдума

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© Александр Рюмин/ТАСС

Архангельский областной суд признал законность референдума по вопросу о ввозе в регион отходов из других субъектов федерации.

Однако, по мнению активистов, областные депутаты и избирком попытаются оспорить это решение в Верховном суде.

Как сообщает 29.ru, иск подала председатель инициативной группы по проведению референдума Елена Калинина, а ее интересы представляла юрист Оксана Владыка. Ответчиками выступили Архангельское областное Собрание депутатов и региональный избирком.

«Суд обязал зарегистрировать инициативную группу и дать ход референдуму», — цитирует издание юриста.

Ранее областные депутаты несколько раз проголосовали против проведения референдума. Избирком принял документы на проведение референдума только с пятой попытки.

В феврале было объявлено о строительстве экотехнопарка в Ленском районе на юге Архангельской области, рядом с Республикой Коми: планируемый полигон будет заниматься переработкой ТКО из Москвы и Архангельской области. Общественники и активисты экологических организаций настаивают на том, что необходимо провести все необходимые экологические экспертизы, прежде чем объект будет введен в эксплуатацию.

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Комментарии (1)

  • Small 6e6a16bab8
    Ники Санторо25 апреля, 21:17

    Ну это ложь, по поводу того что якобы американцы обрадовались.
    Канадцы это такие же американцы (англы). и что, они испугались? они ещё и первое место заняли.

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