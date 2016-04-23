Архангельский облсуд признал законность «мусорного» референдума
- 25 апреля 2019, 20:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Архангельский областной суд признал законность референдума по вопросу о ввозе в регион отходов из других субъектов федерации.
Однако, по мнению активистов, областные депутаты и избирком попытаются оспорить это решение в Верховном суде.
Как сообщает 29.ru, иск подала председатель инициативной группы по проведению референдума Елена Калинина, а ее интересы представляла юрист Оксана Владыка. Ответчиками выступили Архангельское областное Собрание депутатов и региональный избирком.
«Суд обязал зарегистрировать инициативную группу и дать ход референдуму», — цитирует издание юриста.
Ранее областные депутаты несколько раз проголосовали против проведения референдума. Избирком принял документы на проведение референдума только с пятой попытки.
В феврале было объявлено о строительстве экотехнопарка в Ленском районе на юге Архангельской области, рядом с Республикой Коми: планируемый полигон будет заниматься переработкой ТКО из Москвы и Архангельской области. Общественники и активисты экологических организаций настаивают на том, что необходимо провести все необходимые экологические экспертизы, прежде чем объект будет введен в эксплуатацию.
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