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Участник «Битвы экстрасенсов» закатил скандал на борту самолета

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Никита Турчин, известный по телепроектам «Битва экстрасенсов» и «Дом-2», устроил скандал на борту самолета авиакомпании Utair.

Недовольство телезвезды было вызвано тем, что его лишили места в бизнес-классе.

Молодого человека возмутили действия стюардесс, которые отказались предоставить ему место согласно купленному билету и предложили сесть на любое свободное.

Турчин решил разобраться с представителем авиакомпании, но внятного ответа не получил. «А из-за моего чрезмерного недовольства меня и вовсе хотели снять с рейса», — написал он в Instagram, где также разместил видео, запечатлевшее произошедший конфликт.

Ранее народный артист России Александр Панкратов-Черный объяснил, почему его сняли с рейса Барнаул — Москва. По его словам, будучи в бизнес-классе, он «попросил 100 грамм водки».

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