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Правительство не запретит россиянам привозить деликатесы из-за рубежа

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© pixabay.com

Вопрос о вводе запрета на ввоз в Россию из-за рубежа деликатесов для личных целей не рассматривается, сообщили в правительстве РФ.

«Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается», — цитирует газета «Новые Известия» источник в аппарате кабмина.

Ранее Национальная мясная ассоциация, объединяющая крупнейших российских производителей мяса, птицы и изделий из них, направила письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования.

Эту инициативу объяснили тем, что вместе с едой в страну могут быть ввезены возбудители опасных болезней животных. Исключение предлагалось сделать только для детского питания.

Чтобы отбить у россиян охоту к заграничным деликатесам, Национальная мясная ассоциация попросила усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

Еще в 2014 году в ответ на санкции Россия наложила запрет на коммерческий импорт и сбыт продуктов питания из Евросоюза, США, Канады, Австралии и других стран. При этом ввозить небольшой объем деликатесов для личного употребления до сих пор не возбраняется.

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