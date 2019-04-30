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Как выглядят мужчины до и после службы в российской армии

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  • 29 апреля 2019, 17:00
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

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Вокруг армии всегда существовало множество споров. Сторонники военной службы уверяют, что только армия способна сделать из мальчика настоящего мужчину. А противники говорят, что это год жизни, потраченный впустую.

Фотограф Юрий Чичков создал фотопроект под названием «Армия», для которого снял мужчин до и после года службы, чтобы наглядно показать, как меняют человека армейские будни. Удалось это ему или нет, судите сами.

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Что скажете об этом фотопроекте? А что думаете о службе в армии — надо или лучше избежать?

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