Роскачество: Российские белые вина лучше импортных

В Роскачестве выявили преимущества белых и игристых вин российского производства над импортными аналогами, сообщил замглавы ведомства Александр Беляев на форуме «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019».

Беляев также рассказал о любопытном эксперименте, проведенном с красными винами в категории от 300 до 1000 рублей. Он заключался в том, что российские знаменитости «вслепую» дегустировали российские и иностранные образцы одинаковых сортов. В итоге большинство сделало выбор в пользу российского производителя.

Ранее в России была проблема с вырубкой виноградников и отрасль находилась в упадке, приводит ФАН слова замглавы Роскачества. Однако сейчас она восстанавливается и российские вина выходят на новый уровень качества, отметил он.

Как уже писал «Ридус», в последние годы Россия действительно переживает винодельческий ренессанс и в стране уже присутствует целый ряд новых и обновленных еще советских брендов, способных конкурировать с продукцией ведущих европейских винных хозяйств. Однако, лишь в единичных случаях это касается крупных производств (как «Абрау-Дюрсо» или «Фанагория»), в остальном, качественное виноделие представлено небольшими современными винодельнями с небольшими собственными виноградниками и объемами производства. При этом, оценивая их продукцию, нельзя делать однозначных выводов о хорошем качестве исключительно белых и игристых вин. У каждого хозяйства в зависимости от года и урожая имеются свои «хиты» прекрасного качества, которые могут являться, как игристыми, так и тихими, а также и белыми и розовыми и красными. Почему представитель Роскачества выделил именно белые и игристые российские вина, для экспертов остается загадкой.

