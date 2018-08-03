Блогер показал, как легко притвориться богатым в Инстаграм

Видеоблогер из Лондона 19-летний Байрон Дентон (Byron Denton) недавно прославился в соцсетях после того, как стал публиковать свои снимки роскошной жизни — фото в салоне частного самолёта и с покупками из дорогих магазинов, а потом опроверг собственные кадры, признавшись, что он создал их в фотошопе. И отметил, как легко обмануть подписчиков, создав иллюзию дорогих увлечений.

Спустя какое-то время парень решил ещё раз проверить своих подписчиков на бдительность и опубликовал в своём Инстаграм фотографии с модного музыкального фестиваля Coachella.

Когда я первый раз создал иллюзию роскошной жизни в Инстаграм, я был шокирован большим количеством лайков и комментариев и тем, как легко оказалось подделать целую виртуальную жизнь. Я решил продолжить, но уже с большим размахом! Немного подумав, я понял, что каждый успешный или кажущийся таковым человек, рано или поздно посещает фестиваль Coachella в калифорнийской пустыне. Поэтому я решил тоже туда отправиться… Ну, с помощью фотошопа, конечно же! — рассказал блогер изданию Bored Panda.

И так как после предыдущего разоблачения в подписчиках у парня появилось много хейтеров и людей, не верящих в реальность даже его реальных фотографий, блогеру пришлось как следует постараться.

С тех пор как я снял первое видео о подделке фотографий, мою страницу просто оккупировали люди, которые пытаются доказать, что все мои фото — фейк. Я недавно ездил в Рим, так некоторые в комментариях кричали, что это всё фотошоп! Это немного раздражает, но я сам подписался на это.

К новому эксперименту подключилась подруга британца и его мама — графический редактор, которые помогли снять сторис в Инстаграм и отредактировать фотографии максимально правдоподобно. И это сработало! Тысячи людей поверили, что парень действительно побывал на модном фестивале. А его двоюродная сестра даже позвонила ему по видеосвязи, чтобы расспросить, как там всё проходит.

Подробнее о процессе создания фальшивых снимков и иллюзии пребывания на фестивале лондонец рассказал в видеоролике. А также отметил, что пока не планирует больше заниматься подобной фальсификацией, так он достиг своей цели — доказал, что в социальных сетях всех очень легко обмануть.

«В следующем году тебе стоит подделать то, что ты сидишь дома, когда на самом деле ты будешь на Coachella», — написал британцу один из комментаторов.



Кстати, недавно «Ридус» рассказывал, как другой парень-авантюрист оделся максимально нелепо, чтобы убедить всех, что он знаменитая модель с Недели моды в Лондоне. И преуспел.