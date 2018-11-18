А что если бы героям «Игры престолов» выдали российские паспорта

Чего только не найдёшь на просторах интернета. Создатели фан-аккаунта в Instagram «Игра престолов» несколько месяцев назад пофантазировали на тему, а что если бы у героев сериала были российские паспорта. Получилось довольно забавно. Пусть этот материал скрасит ожидание фанатам сериала в ожидании выхода новых серий.



Чей паспорт вам понравился больше всего?

Недавно мы публиковали фотосерию с героями "Игры престолов", которых сделали участниками Олимпиады в Вестеросе. Смешно получилось.